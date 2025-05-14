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施永青：中美角力造就港教育產業  中原學生宿舍床位月租6355元起

本港專上院校學生對宿舍需求強勁，中原集團主席施永青表示 ，近日中美⻆力的大形勢下，增加內地生前往海外留學難度，造就香港教育產業發展機會，集團旗下中原投資，最近成立學生宿舍品牌CAMPUS ONE COMMUNITIES；首個項目尖沙嘴一步居117，亦正式招租，三人房每床位月租6355元起，單人房則為18270元起。

施表示，集團目標未來2至3年營運的學生宿舍，可達3000個床位。事實上，中原集團子公司主席施慧勤指，現時本港用作全幢學生宿舍的物業不多，估計提供不足3000個床位。

中原投資董事總經理江若雯表示，旗下一步居117，設有67個房間，分別為一人、二人及三人房，每房建築面積約223至302方呎，另有一個400餘方呎特色戶，當中以兩人房最多，約佔整體八成，全個物業可提供121個床位。

中原投資及資產管理董事周子浩稱，項目三床房每床位月租6355元起，雙人房每床位月租9135元起，而單人房則為18270元起，6月15日前承租獲5％優惠，預付全年租金可另獲5％優惠。

項目除設有共用廚房、洗衣房、學習室、多功能房、休閒區及海景天台等設施外，亦設有智能家居、及每房間備有獨立最快寬頻服務，配合學生使用AI等對網速的需求。

中原投資總裁葉明慧補充，過去數年本港內地生數量，每年都有雙位數增長，近月已有內地生申請到美國留學被拒，而轉投香港的例子，相信未來內地生的增長率，會較過往數年高。

葉續稱，集團除自置物業作學生宿舍外，亦可與現有業主合作營運，包括酒店或全幢住宅等。

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