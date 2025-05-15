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SIERRA SEA 1B周日次輪賣385伙 NOVO LAND 3A下月接力

新地（0016）西沙SIERRA SEA 1B期接連加推，新地副董事總經理雷霆表示，項目首輪以價單形式開售的160伙單位全數沽清，並即晚加推3號價單共288伙，折實均呎11,638元，屬原價加推，項目亦即晚公布銷售安排，周日 (5月18日)將進行次輪銷售，推售共385伙。

雷霆續指，近日樓市氣氛轉好，拆息及按揭利息回落，為樓市注入強心針，隨著港元存款利息下跌，推動更多資金流入物業市場，相信吸引更多投資者入市，而集團推盤步伐馬不停蹄，有機會下月推售屯門現樓項目NOVO LAND 3A期。

新地代理執行董事陳漢麟表示，SIERRA SEA 1B期昨錄大手客入市個案，包括有一組客戶以逾2330萬元連購5伙、一組客戶以逾2200萬元連購4伙等。新推的3號價單，288伙中包括36伙1房、197伙2房及55伙3房單位，實用302至807方呎，定價375.9萬至1233.9萬元，折實319.51萬至1048.81萬元，折實實呎9,645至13,345元，若以定價計市值逾18億元。

昨晚公布的銷售安排，周日將發售385伙，當中以價單形式發售的376伙，涵蓋39伙1房、271伙2房及66伙3房單位，實用302至807方呎，市值超過23億元；其餘9伙以招標形式發售特色戶，整批376伙折實319.51萬至1048.81萬元，折實實呎9,645至13,345元。

另今次發展商特別於A組大手客揀樓前，加設員工組，每個員工登記人及其合資格家庭成員可購買不多於1個指明住宅物業。今輪銷售於明晚8時截止接收購樓意向登記，周六進行抽籤。項目今日再以招標形式售出1伙，為Bleu Avenue第3座29樓B單位，實用765方呎，設565方呎天台及64方呎平台，成交價1337.2萬元，實呎17,688元。

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