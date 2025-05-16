CCL仍處於逾8年半低位，在2016年9月中水平徘徊。財案後7周樓價累升1.34%，2025年樓價暫時累跌0.68%。CCL較去年9月首次減息前135.86點低位升0.62%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.56%，較去年3月撤辣前的低位143.02點跌4.42%。楊明儀稱，5月12日中美聯合聲明同意大幅度互相暫緩關稅90天，5月13日H按實際按息兩年半以來首度跌穿3厘，市建局旺角山東街/地士道街發展項目收6份標書，5月14日西沙SIERRA SEA第1B期首輪價單160伙沽清，5月18日西沙SIERRA SEA第1B期次輪價單開售376伙，對本地二手樓價的影響將於2025年6月上旬公佈的CCL才開始反映。