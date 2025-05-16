moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

CCL按周升0.26% 7周136點水平爭持未破悶局

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL新報136.70點，按周升0.26%，是4月23日美國表示若與中國達成貿易協議將大幅下降對中關稅，25日內地適時降準降息，及26日西沙SIERRA SEA第1A（2）期首輪價單318伙沽清當周市況。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，受外圍利好消息刺激，港股重上22,000點，但新盤低價搶客，二手樓市持續處於拉鋸局面，短期樓價走勢反覆受壓。CCL連續7周於136點水平窄幅爭持，未破橫行悶局，仍然尋找支持位。她又指，CCL距離次季目標133點，現時相差3.70點或2.71%。

CCL仍處於逾8年半低位，在2016年9月中水平徘徊。財案後7周樓價累升1.34%，2025年樓價暫時累跌0.68%。CCL較去年9月首次減息前135.86點低位升0.62%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.56%，較去年3月撤辣前的低位143.02點跌4.42%。楊明儀稱，5月12日中美聯合聲明同意大幅度互相暫緩關稅90天，5月13日H按實際按息兩年半以來首度跌穿3厘，市建局旺角山東街/地士道街發展項目收6份標書，5月14日西沙SIERRA SEA第1B期首輪價單160伙沽清，5月18日西沙SIERRA SEA第1B期次輪價單開售376伙，對本地二手樓價的影響將於2025年6月上旬公佈的CCL才開始反映。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款