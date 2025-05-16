反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL新報136.70點，按周升0.26%，是4月23日美國表示若與中國達成貿易協議將大幅下降對中關稅，25日內地適時降準降息，及26日西沙SIERRA SEA第1A（2）期首輪價單318伙沽清當周市況。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，受外圍利好消息刺激，港股重上22,000點，但新盤低價搶客，二手樓市持續處於拉鋸局面，短期樓價走勢反覆受壓。CCL連續7周於136點水平窄幅爭持，未破橫行悶局，仍然尋找支持位。她又指，CCL距離次季目標133點，現時相差3.70點或2.71%。
CCL仍處於逾8年半低位，在2016年9月中水平徘徊。財案後7周樓價累升1.34%，2025年樓價暫時累跌0.68%。CCL較去年9月首次減息前135.86點低位升0.62%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.56%，較去年3月撤辣前的低位143.02點跌4.42%。楊明儀稱，5月12日中美聯合聲明同意大幅度互相暫緩關稅90天，5月13日H按實際按息兩年半以來首度跌穿3厘，市建局旺角山東街/地士道街發展項目收6份標書，5月14日西沙SIERRA SEA第1B期首輪價單160伙沽清，5月18日西沙SIERRA SEA第1B期次輪價單開售376伙，對本地二手樓價的影響將於2025年6月上旬公佈的CCL才開始反映。