另MegaBox擁有逾七成寵物友善商戶，提供各式各樣的寵物產品與服務，讓萌寵也能暢遊購物、放電；本月31日及6月1日，MegaBox將舉辦 「寵寵梳乎祭」，活動在5樓中庭舉行，包括寵物市集，提供各式寵物用品、食品及時尚配件，亦會舉辦 「梳毛大賽」等，另現場更設有人寵瑜伽體驗，讓主人與寵物一同感受互動時光。商場更邀請香港動物輔助治療協會到場，分享動物輔助治療的專業知識，讓大眾更了解毛孩在陪伴與治療中的獨特價值。

為讓更多寵物家庭前來參與 「寵寵梳乎祭」，MegaBox特別與九巴合作，於活動兩日特設4條九巴寵物巴士路線前往來MegaBox，讓顧客與毛孩遊車河。駕駛人士亦可享受最高5小時免費泊車優惠，逢周一至五消費滿100元即可獲1小時免費泊車，消費滿200元即享 2小時免費泊，另於食肆單次消費達100元，更可額外獲得 1小時泊車優，而持有戲院票尾2張，亦再獲 2小時免費泊車。

另資料顯示，小西灣富怡花園一個面積約2111方呎地舖，最新獲萬利環球食品有限公司承租，月租17.5萬元，呎租約83元。租期由上月中開始，為期3年至2028年4月。