moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

維港滙III連錄5宗撻大訂 變相減價21%周三起重售

雖然本月新盤銷情理想，但仍有部份半新盤連錄撻訂個案。據成交紀錄冊顯示，信置（0083）、會德豐等合作發展的長沙灣維港滙III，新近連錄5宗撻大訂個案，全為實用面積315方呎的1B座B室一房戶，該批買家於2021年8月至2022年5月期間入市，並全部採建築期付款，作價862.23萬至910.82萬元，合共約4425萬元，實呎27372至28915元，若以樓價5%計，料買家遭發展商殺訂約43萬至45.5萬元，合計共約221萬元。

此外，發展商亦更新價單，該批單位當年最高折扣原為樓價19%(以180天付款計)，更新價單後，上述撻訂單位最高直減折扣增至26%(以尊貴360天付款計劃計算)，較原先折扣率多出7個百份點，而新價單下，發展商亦為為買家提供最樓價3%代繳印花稅優惠，若提前於120天內成交，則可獲樓價6%現金回贈。發展商同時為該批單位買家提供「兩年備用第一按揭貸款」，按揭最高為樓價90%，年期最長為兩年，期內買家每月只需償還樓價0.3%本金，亦不需支付利息，若買家不採用有關一按，將可獲樓價5%現金回贈。換言之，連同有關回贈等安排，該批單位變相減價約21%。發展商亦公布銷售安排，該批單位將連同其他單位，於周三(5月21日)起發售。

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款