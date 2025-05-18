此外，發展商亦更新價單，該批單位當年最高折扣原為樓價19%(以180天付款計)，更新價單後，上述撻訂單位最高直減折扣增至26%(以尊貴360天付款計劃計算)，較原先折扣率多出7個百份點，而新價單下，發展商亦為為買家提供最樓價3%代繳印花稅優惠，若提前於120天內成交，則可獲樓價6%現金回贈。發展商同時為該批單位買家提供「兩年備用第一按揭貸款」，按揭最高為樓價90%，年期最長為兩年，期內買家每月只需償還樓價0.3%本金，亦不需支付利息，若買家不採用有關一按，將可獲樓價5%現金回贈。換言之，連同有關回贈等安排，該批單位變相減價約21%。發展商亦公布銷售安排，該批單位將連同其他單位，於周三(5月21日)起發售。