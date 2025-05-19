正當西沙SIERRA SEA 1B熱賣之際，樓花期約17個月，由萬科香港及永泰（0369）合作發展的沙田顯和里UNI Residence，今日公布首張價單，首批涉及50伙，其中40伙1房戶折實價均低於500萬元，整批單位折實均呎15481元，低同區鄰劌港鐵1大圍站的單幢盤珀玥二手呎價約1.7萬元逾一成。項目明日起對外開放示範單位，且同日起收票，最快本月開售。
UNI Residence首張價單涉及50伙，實用面積291至394元，當中1房40伙，2房10伙，價單售價512.4萬至872.5萬元，實呎17350至22145元，以最高即供最高折扣20%計算，折實價410至698萬，折實實呎13882元至17716元。
入場最低單位為3樓D室，實用293方呎，1房間隔，定價512.4萬，實呎17488元；折實價410萬，折實實呎13993元。
首批呎價最低單位為3樓C室，實用面積297方呎、1房間隔，定價 515.3萬，以即供最高20%折扣計算，折實價 412.3萬，折實實呎13882元。
永泰地產執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖形容首批開價為「菁英置業價」，是有超級性價比高的價錢，相信可吸引分支家庭及長線收租客入市。
萬科香港董事總經理周銘禧表示，項目示範單位設於觀塘安盛金融大廈，將於明日起開放，按市場反應再決定下一步銷售部署。
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