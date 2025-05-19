moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

UNI Residence折實均呎1.5萬 低大圍站二手一成1房折實410萬入場

正當西沙SIERRA SEA 1B熱賣之際，樓花期約17個月，由萬科香港及永泰（0369）合作發展的沙田顯和里UNI Residence，今日公布首張價單，首批涉及50伙，其中40伙1房戶折實價均低於500萬元，整批單位折實均呎15481元，低同區鄰劌港鐵1大圍站的單幢盤珀玥二手呎價約1.7萬元逾一成。項目明日起對外開放示範單位，且同日起收票，最快本月開售。

UNI Residence首張價單涉及50伙，實用面積291至394元，當中1房40伙，2房10伙，價單售價512.4萬至872.5萬元，實呎17350至22145元，以最高即供最高折扣20%計算，折實價410至698萬，折實實呎13882元至17716元。

首批八成折實低於500萬

入場最低單位為3樓D室，實用293方呎，1房間隔，定價512.4萬，實呎17488元；折實價410萬，折實實呎13993元。

首批呎價最低單位為3樓C室，實用面積297方呎、1房間隔，定價 515.3萬，以即供最高20%折扣計算，折實價 412.3萬，折實實呎13882元。

永泰地產執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖形容首批開價為「菁英置業價」，是有超級性價比高的價錢，相信可吸引分支家庭及長線收租客入市。

萬科香港董事總經理周銘禧表示，項目示範單位設於觀塘安盛金融大廈，將於明日起開放，按市場反應再決定下一步銷售部署。

其他報道

新屯中兩房放租一日1.35萬租出  業主年初入市回報4厘

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款