UNI Residence首張價單涉及50伙，實用面積291至394元，當中1房40伙，2房10伙，價單售價512.4萬至872.5萬元，實呎17350至22145元，以最高即供最高折扣20%計算，折實價410至698萬，折實實呎13882元至17716元。

首批八成折實低於500萬

入場最低單位為3樓D室，實用293方呎，1房間隔，定價512.4萬，實呎17488元；折實價410萬，折實實呎13993元。

首批呎價最低單位為3樓C室，實用面積297方呎、1房間隔，定價 515.3萬，以即供最高20%折扣計算，折實價 412.3萬，折實實呎13882元。

永泰地產執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖形容首批開價為「菁英置業價」，是有超級性價比高的價錢，相信可吸引分支家庭及長線收租客入市。

萬科香港董事總經理周銘禧表示，項目示範單位設於觀塘安盛金融大廈，將於明日起開放，按市場反應再決定下一步銷售部署。

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