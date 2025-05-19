踏入5月下旬，市場將有全新港島區新盤登場；新世界（0017）、資策（0497） 及港鐵（0066）等合作的黃竹坑港島南岸滶晨，早前已上載樓書；新世界營業及市務部總監何家欣，項目貴賓廳在上周六起提前開放予貴賓預約參觀，已錄逾100組準買家參觀，當中以設有獨立升降機前廳、及望深水灣海景的3房、4房最獲準買家感興趣，部署最快周內推出此類3房、4房單位招標。
她續指，首批單位料不少於90伙，最快周內以招標形式推售3房、4房單位，亦擬推出特色戶。她指出，近期拆息下跌、中美關稅戰緩和，以及大額成交有所上升，滶晨料可成為首個受惠於相關利好因素的新盤。
值得一提的是，滶晨3房、4房及特色戶，設有私人升降機前廳，配備特別功能，包括空氣消毒機等，提供潔淨舒適空間、設消毒噴霧，提供潔淨空間、另「通風鞋櫃」防止鞋履發霉及產生異味，以及「Air Dresser 衣物護理機」備有以蒸氣消毒殺菌及去皺等功能。
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