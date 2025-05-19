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接管人放售陳秉志域多利道自住屋 市值4.3億

「磁帶大王」陳秉志近年拋售多個物業，其自住多年的薄扶林域多利道188號，新近亦被接管人推出市場放售。第一太平戴維斯指，域多利道188號屋地，佔地約15,240方呎，現有物業為一幢3層獨立大宅加地庫，實用面積約6,083方呎，連約1.8萬方呎私家花園(其中9,365方呎為政府短期租約私人花園），以現狀交吉形式出售，公開邀約截止日期為7月8日。

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠指，物業為區內罕有全海景獨立屋地，業主自八十年代起自用至今，該地皮重建後最大樓面可逾18,000方呎 (需獲政府相關部門批准，或涉及補地價)，物業最新估值為4.3億元。若以現有樓面計算，實呎約70689元，若以可建樓面計，每方呎樓面地價則約2.39萬元。他表示，相比近年沙宣道50至52號以每呎樓面地價37,600元成交，是次放售價性價比極高。資料顯示，陳秉志早於1988年以2350萬元購入該物業。

 

 

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