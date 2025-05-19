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SIERRA SEA 1B期折實均呎11888元加推136伙 提價1.5%

新盤市場焦點、新地（0016）旗下樓花期約7個月的西貢西沙SIERRA SEA 1B期紅盤高開後，今日以折實均呎11888元，加推4號價單涉136伙，快將公布新銷售安排，亦不排除盡推餘下單位；新地副董事總經理雷霆表示，日前SIERRA SEA第1B期次輪價單賣376伙再沽清，延續自1A期推出以來，「次次清枱」的美譽。

雷霆表示，項目已累售1,300伙、套現約70億元，因仍有大量向隅客，集團決定加推4號價單應市。雷續指，銀行同業拆息近期低至1厘半以下，加上港元存款利息下跌，反映供平過租來臨，稍後將有更多資金流入樓市。

新地代理執行董事陳漢麟補充，SIERRA SEA第1B期 4號價單涉136伙，包括14伙1房戶、105伙兩房戶、17伙3房戶，實用介乎302至807平方呎，維持最高15%直減折扣，折實價約325.9萬至1,093.8萬元、折實呎價9,951至13,554元。若按價單計，今批單位市值8.7億元，定價較上一張價單略提價約1.5%。

陳漢麟表示，昨日次輪銷售中，A組及B組共錄得26組購買2伙以上，其中最大手客斥資2250萬元購入5伙兩房戶，另有大手客斥1380萬元購入3伙兩房。

 

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