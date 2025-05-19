石峽尾大坑西邨重建部署多年，其中項目地盤一今年3月份終獲屋宇署批出建築圖則，該部份獲批建1座29層高及1座35層高(全在4層基座及兩層地庫之上)的商住物業，涉及總樓面約50.5萬方呎樓面，當中住宅部份涉及約39.1萬方呎，非住宅部份則涉及約11.4萬方呎樓面。