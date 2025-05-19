石峽尾大坑西邨重建部署多年，其中項目地盤一今年3月份終獲屋宇署批出建築圖則，該部份獲批建1座29層高及1座35層高(全在4層基座及兩層地庫之上)的商住物業，涉及總樓面約50.5萬方呎樓面，當中住宅部份涉及約39.1萬方呎，非住宅部份則涉及約11.4萬方呎樓面。
另信置（0083）牽頭財團持有的啟德第2A區第2號地皮，今年3月份亦獲批圖則，項目將建1座32層高(在3層基座及3層地庫之上）商住物業，當中住宅部份涉約43.87萬方呎，住宅部份則涉6.46萬方呎。上述地皮連同毗鄰的啟德第2A區3號地，由信置等於2023年以53.5億元、每方呎樓面地價5392元投得；其中3號地盤早於去年8月份獲屋宇署批出圖則，可建1座30層高（在5層基座及3層地庫之上）商住物業，其中住宅部分涉41.75萬方呎，另非住宅部分涉7.08萬方呎，而3號地皮除提供住宅及會所設施外，亦設男童院、嚴重弱智人士宿舍、網上青年支援服務中心、長者鄰舍中心。
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