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中原王美鳳：拆息上落波幅大 置業客宜確保入息水平免失預算

本港拆息持續下調，今天(20日)1個月銀行同業拆息再下跌至0.96%，屬2022年7月21日(0.94506%)後新低，以市場H按H+1.3%計，今天計實際按息大降至2.26%，屬2022年7月後新低水平，以平均按揭額500萬元計，與月初用巿場封頂息3.5%計，按息減幅已達1.24厘，估計每月供款減少約3,341元，減幅14.9%。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，5月初市場資金，短時間湧入令港元供應急增，拆息因而下挫，5月拆息尤其短期拆息的上落波幅甚大，1個月拆息由月初之3.98%，急跌至今天跌穿1厘至0.96%，跌幅達3厘。

她續指，今天一個月拆息續跌至0.96%，令港美息差驟然拉闊至逾3厘之現象在過往罕見，過往即使銀行體系結餘高於現水平，令港美息差拉闊，港息低於美息差幅甚少超過2厘以上，今次資金湧港與金融海嘯後因環球QE造成游資過多的情况不同，市場停泊之資金，稍後或用作不同活動如金融股票投資需求、企業派息等，當銀行體系結餘大幅供過於求的狀況回復正常化，拆息或逐步回升。

此外，拆息將會因應港元需求變化而調整，1個月拆息上落波幅仍甚大，本港H按實際息率將主要在兩厘多至三厘多區間上落。

她續指出， H按與P按息差已大幅擴大至逾1厘，有一點需特別留意，儘管H按息率一度下跌至2.49%，但銀行並非以H按息率計算入息要求，而是以H按之封頂息率（即上述P按封頂息，目前主要為3.5%）計算供款佔入息比率，故此置業人士應確保有足夠入息水平符合要求，以免失卻預算。

另外，近日拆息上落幅度相當大，按揭用家需留意，H按計劃一般用1個月拆息作為基準，於每月供樓結算日，以當天HIBOR計算當月實際按息，並與封頂息率比較，取低者作為當月供樓利息；HIBOR波動性大，每天亦有機會出現變化，供樓人士應以自己供樓結算日之HIBOR利率準確計算實際按息。

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