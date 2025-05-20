中原按揭董事總經理王美鳳表示，5月初市場資金，短時間湧入令港元供應急增，拆息因而下挫，5月拆息尤其短期拆息的上落波幅甚大，1個月拆息由月初之3.98%，急跌至今天跌穿1厘至0.96%，跌幅達3厘。

她續指，今天一個月拆息續跌至0.96%，令港美息差驟然拉闊至逾3厘之現象在過往罕見，過往即使銀行體系結餘高於現水平，令港美息差拉闊，港息低於美息差幅甚少超過2厘以上，今次資金湧港與金融海嘯後因環球QE造成游資過多的情况不同，市場停泊之資金，稍後或用作不同活動如金融股票投資需求、企業派息等，當銀行體系結餘大幅供過於求的狀況回復正常化，拆息或逐步回升。

此外，拆息將會因應港元需求變化而調整，1個月拆息上落波幅仍甚大，本港H按實際息率將主要在兩厘多至三厘多區間上落。

她續指出， H按與P按息差已大幅擴大至逾1厘，有一點需特別留意，儘管H按息率一度下跌至2.49%，但銀行並非以H按息率計算入息要求，而是以H按之封頂息率（即上述P按封頂息，目前主要為3.5%）計算供款佔入息比率，故此置業人士應確保有足夠入息水平符合要求，以免失卻預算。

另外，近日拆息上落幅度相當大，按揭用家需留意，H按計劃一般用1個月拆息作為基準，於每月供樓結算日，以當天HIBOR計算當月實際按息，並與封頂息率比較，取低者作為當月供樓利息；HIBOR波動性大，每天亦有機會出現變化，供樓人士應以自己供樓結算日之HIBOR利率準確計算實際按息。