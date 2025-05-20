獲特區政府允許出售住宅發展項目的西九文化區，西九文化區管理局近日正式向城規會，遞交住宅發展計劃申請，擬在在西九文化區的中心位置，興建7幢住宅大廈，提供1995個住宅單位，連同非住用樓面，總發展樓面估計涉約138.8萬方呎，預計於2032年落成。
據城規會文件顯示，上述地點位於西九藝術大樓東邊的地皮，地皮面積約21.53萬方呎，屬整個西九文化區的中心位置，地皮呈長條格局，與港鐵九龍站一街之隔，地皮現規劃作「其他指定用途」註明「混合用途」，申請人擬在地點內興建分層住宅，並申請略為放寬該發展的總樓面面積。
申請人計劃以總發展地積約2.08倍作發展，擬建7幢22至27層（包括3層平台）高住宅綜合大樓，提供1995個住宅單位，涉及約116.79萬方呎，另設有約22萬方呎的非住宅樓面，預計提供住客會所，以及零售消閒、餐飲及娛樂等設施，另外設約5.3萬方呎私人休憩空間，住宅連零售等部分，總發展樓面約為138.8萬方呎，預計將於2032年落成。
西九文化區管理局早前預計，將於今年耗盡2008年港府向管理局注資一筆過的216億港元的撥款，因資金鏈斷裂，政府去年容許將部分西九業權由「只租不賣」的方案，改為容許出售，而出售所得的收益全部由管理局保留，毋須再補地價。
其他報道
醫護人員逾1萬租NOVO LAND 3B期開放戶 業主回報4厘