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經絡曹德明：拆息跌至0.76厘實際按息僅逾2厘 拆息料快跌穿0.5厘 

今日一個月拆息報0.76厘，連跌4個工作日，創2022年7月15日後新低。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，以現時一般新造H按計劃「H＋1.3厘」計算，今日H按實際按息已跌至2.06厘，比封頂息率3.5厘減少1.44厘，供樓業主的利息開支可即時減低，對樓市有正面支持作用。以500萬貸款額，年期30年，如以今日Ｈ按按息2.06厘計算，每月供款為18,631元。比起以封頂息率3.5厘計算，每月供款為22,452元，每月供款可減少3,821元或17%。

曹德明認為，未來拆息走勢將視乎市場活動以及對於港元的需求，如銀行體系總結餘持續維持於千億港元水平以上，1個月拆息短期內仍有機會反覆下試0.5厘或以下，並且徘徊於2厘以下水平。

曹德明表示，雖然現時拆息處於低水平，惟要注意拆息容易受資本市場活動影響，波動較大，有意置業人士仍須定期觀察市場走勢。不過拆息按揭供樓人士一般設有鎖息上限，即使未來息口有機會回升時，H按業主仍可繼續以封頂息率供樓，屬「進可攻、退可守」的按揭計劃。

 

 

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