曹德明認為，未來拆息走勢將視乎市場活動以及對於港元的需求，如銀行體系總結餘持續維持於千億港元水平以上，1個月拆息短期內仍有機會反覆下試0.5厘或以下，並且徘徊於2厘以下水平。

曹德明表示，雖然現時拆息處於低水平，惟要注意拆息容易受資本市場活動影響，波動較大，有意置業人士仍須定期觀察市場走勢。不過拆息按揭供樓人士一般設有鎖息上限，即使未來息口有機會回升時，H按業主仍可繼續以封頂息率供樓，屬「進可攻、退可守」的按揭計劃。

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