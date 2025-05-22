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中原按揭王美鳳：H按息不足2厘3年新低 港美息差逾3.5厘料未來回升波動性大

今天1個月銀行同業拆息再跌至0.67%，創2022年6月21日(0.65%)後新低，以市場H按H+1.3%計，今天計實際按息再降至1.97%，跌穿2厘，創2022年6月後新低水平，以平均按揭額500萬、30年期計，與月初用巿場封頂息3.5%計，按息減幅已達1.53厘，每月供款減少約4,046元，減幅高達18%。

與供樓相關的1個月拆息在本月內驟然急跌超過3厘(3.98%急跌至0.67%, 跌幅3.3厘)。中原按揭董事總經理王美鳳表示，5月初市場資金短時間湧入令港元供應急增，令拆息下挫，5月份拆息尤其短期拆息的上落波幅甚大，1個月拆息由月初之3.98%急跌至今天0.67%，跌幅逾3厘；但要留意，今天一個月拆息續跌至0.67%，令港美息差驟然拉闊至逾3.5厘之現象在過往罕見，過往當港美息差拉闊至1厘多以上已吸引套息活動，但月內資金流入部份與減持美元資產有關、部份亦與避險轉向尋找更好投資機會有關，港美息差繼續拉闊反映有關資金配置活動暫未活躍，資金流入後暫繼續停泊等待機會；但由於港美息差已拉闊至逾3厘，相信稍後仍會吸引市場出現套息活動，又或市場停泊之資金稍後或用作不同配置如金融股票投資交易、企業派息等，當銀行體系結餘大幅供過於求的狀況回復正常化，拆息或逐步回升。

儘管今日拆息續跌令H按實際息率已跌至低於2%，基於港美差距已逾3厘半罕見息差，相信拆息見底水平已不遠；港元拆息走向仍會受日後資金流向、資金配置、港元需求、套息活動、季節性等因素影響而變化而調整，1個月拆息上落波幅仍甚大，稍後拆息有機會回升, 料本港H按實際息率將主要在兩厘至三厘區間上落。

 

 

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