曹德明認為，未來HIBOR走勢將視乎市場活動以及對於港元的需求，如銀行體系總結餘持續維持於千億港元水平以上，HIBOR短期內仍有機會反覆下試0.5厘或以下，即H按實際按息或徘徊於2厘或以下水平。假設HIBOR進一步跌至0.5厘，Ｈ按按息將跌至1.8厘，每月供款為17,985元，比起以封頂息率計算，每月供款將可減少4,467元或20%。

曹德明表示，雖然現時HIBOR處於低水平，惟要注意HIBOR容易受資本市場活動影響，波動較大，有意置業人士仍須定期觀察市場走勢。不過H按供樓人士一般設有鎖息上限，即使未來息口有機會回升時，H按業主仍可繼續以封頂息率供樓，屬「進可攻、退可守」的按揭計劃。

另外，根據3月份金管局住宅按揭統計調查，H按選用比例報90.4%，按月降3.2%，創5個月新低。而H按封頂息率一般與P按按息相同，現時HIBOR回落，H按優勢即時反映出來，曹德明料H按將會主導市場，H按選用比例將會回升至95%或以上水平。