上述3個物業由，面積最大為北角丹拿道18號丹拿花園地下，建築面積約12,617方呎，地下7個舖位全數租出，將連同現有租約一併出售，每月可為買家帶來約30餘萬元的穩定租金收益。另銅鑼灣軒尼詩道455至457號勝華樓地下及閣樓，為雙連地舖連閣樓，建築面積約4,200方呎，連銀行鐵約出售，每月租金收入24萬元。而灣仔摩利臣山道愉景樓地下1號舖，建築面積約1,000方呎，以交吉形式出售。

第一太平戴維斯投資部資深董事方詠清表示，此次放售的三個核心區商舖物業，意向價總值約1.9億元。其中，北角丹拿道及銅鑼灣軒尼詩道物業均附帶現成租約出售，即時為投資者提供穩定現金流。目前呎價較市場高峰期已顯著回調，升值潛力優厚。另外，最近銀行拆息跌穿一厘，全球股市反彈，中美貿易戰稍有轉機，又有大型IPO集資，對資本市場注入強心針，相信投資者信心回復，會把握今次機遇。

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