6月中始反映H按息穿2厘對樓市影響

楊又稱，5月19日沙田UNI Residence公布首批價單50伙，5月22日H按息跌穿2厘，創2022年6月後近3年新低，5月24日西沙SIERRA SEA第1B期第3輪價單推售216伙，對本地二手樓價的影響將於今年6月中旬公佈的CCL才開始反映。

CCL仍處於逾8年半低位未變，在2016年8月底水平徘徊。財案後9周CCL六升三跌，樓價升幅收窄至1.00%，今年樓價暫時累跌1.02%。指數較去年9月首次減息前135.86點低位升0.28%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.80%，較去年3月撤辣前的低位143.02點跌4.74%。

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