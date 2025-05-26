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3COINS 7月進駐希慎廣場 全日本設356間分店

再有日本品牌進駐本港。YAICHI 集團宣布，將引進日本備受國民歡迎的人氣雜貨店品牌 3COINS到香港，全港首間旗艦店將於今年7月中進駐銅鑼灣希慎廣場，為香港帶來獨一無二的多元日式雜貨購物體驗。

3COINS以廣泛的日常雜貨選擇而聞名，提供各類價格實惠的商品，從基本家居用品到時尚家居裝飾、服裝配件及兒童用品，完美契合香港消費者的需求，為了與大家一起迎接 3COINS 來港，該集團特別於開幕前悉心設計店舖圍板，將日系生活元素融入其中，更設YAICHI谷日百貨的3COINS 專頁二維碼，可登記成為 YAICHI 谷日百貨會員，掌握更多有關 3COINS 以及會員限定的推廣資訊。

3COINS 成立於1994 年，總部位於大阪，現已在日本擁有356家門店，成為日本國內零售市場的重要品牌。該品牌已成為其母公司 PAL Group Holdings Co., Ltd. 的核心業務的一部分，根據最新財報，而作為將 3COINS 引入香港的 YAICHI 集團，旗下包括 YAICHI 谷日百貨和 YAICHI TRAVEL，YAICHI谷日百貨現時是香港最大的日本產品在線百貨商店，並專注於將優質日本品牌引入香港，旗下代理多個品牌包括Mr.CHEESECAKE、CHEESE WONDER、Tokyo Banana、大阪王將、SNOWS、龍角散、六花亭、白色戀人等100多個日本品牌。

據該公司網頁資料，3COINS在港首個舖位，位於希慎廣場B2層B209B及B210至B212號舖，該舖位曾為超市Market Place by Jason租用，及後希慎把有關舖位分間或多個細舖出租。

 

 

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