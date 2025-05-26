謝氏指出，翻查過往資料，威享大廈甚少買賣成交記錄，最近一宗要追溯至2016年初，其4樓全層以約6,150萬元易手，按面積約3485方呎計，成交呎價約17,647元；相比之下，是次業主叫價相對克制。據悉，上述物業有由豐泰或相關人士持有。

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