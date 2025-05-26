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豐泰等放售威享大廈全層 意向價4510萬起

投資者續放售寫字樓，中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，中環皇后大道中138號威享大廈2樓全層現售，總面積約8,520方呎，亦可分拆為2個單位出售，面積由約3,524方呎起，業主意向呎價約1.28萬元，意向價由約4,510萬元起，全層共涉及約1.09億元

謝氏指出，翻查過往資料，威享大廈甚少買賣成交記錄，最近一宗要追溯至2016年初，其4樓全層以約6,150萬元易手，按面積約3485方呎計，成交呎價約17,647元；相比之下，是次業主叫價相對克制。據悉，上述物業有由豐泰或相關人士持有。

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