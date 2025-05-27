moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

紀惠沽跑馬地舖 海嘯貨仍蝕37% 近期連售兩舖均損手 3個月沽逾6億貨

近月接連拋售物業的紀惠集團，再度蝕讓沽貨，該集團2008年金融海嘯時期購入的跑馬地一個地舖，上月底以2880萬元沽出，約17年帳蝕約1720萬元或37%，是該集團繼近期蝕沽中環舖後，另一宗「損手」離場個案。翻查資料，紀惠自今年2月起接連沽出物業，先後沽出最少6項物業共套現逾6.71億元，扣除近期的「損手」個案，紀惠仍帳賺逾3.28億元（見表）。

明報記者

本報昨曾致電紀惠行政總裁湯文亮查詢上述跑馬地舖位易手事宜，但他未有回應。資料顯示，跑馬地景光街28至30號舖，面積約2780方呎，上月底連租約以2880萬元易手，呎價約1.04萬元，商舖現租予英國連鎖商店馬莎，月租約12萬元，即買家享租金回報約5厘。上述商舖登記買家為電藝發展有限公司，其註冊董事為陳柏銘、陳祐維等，而股東則包括陳俊巖、陳榮美等，為「戲院大王」陳俊巖家族成員。原業主為銳暉投資有限公司，股東為紀惠集團主席廖湯慧靄、而董事則包括廖湯慧靄、廖偉芬及廖偉麟，紀惠2008年8月以4600萬元購入，持貨17年，帳蝕約1720萬元或37%。

馬莎12萬租用 戲院大王家族接貨

值得留意的是，上述成交是紀惠繼早前以3880萬元、呎價約2.5萬元沽出中環租庇利街喜訊大廈地下B舖，持貨約14年帳蝕約3400萬元後，再度蝕讓沽貨。事實上，湯文亮今年3月以1.38億元沽出自住的大潭陽明山莊相連戶，單位實用4616方呎，呎價43,328元；湯氏2008年以1.015億元購入，帳面賺3650萬元或36%。

鄧成波家族等2871萬放售灣仔物業

另方面，高力獲委託出售灣仔軒尼詩道38至46新基大廈1樓全層物業，面積5220方呎，業主及債權人等以平均呎價5500元放售，即意向價約2871萬元。據悉，項目由「舖王」鄧成波及其家族成員，於2001年至2012年期間斥約1008萬元購入，換言之若以意向價售出，物業帳升約1863萬元或逾1.8倍。

此外，中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，中環皇后大道中威享大廈2樓全層放售，總面積約8520方呎，亦可分拆為兩個單位出售，面積約3524方呎起，意向呎價約1.28萬元，意向價約4510萬元起，全層共涉約1.09億元。

據悉，上述物業由兩間公司共同持有，分別為偉駿企業有限公司及信萬企業有限公司，兩間公司註冊董事均為魏元駿、謝永茂，而兩間公司的股東為海外註冊公司，據悉，謝永茂為豐泰集團要員。該公司2018年6月以逾1.61億元購入，以全層意向價1.09億元計，料帳蝕約5200萬元或32%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款