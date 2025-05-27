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湯君明購中環商廈 呎價7080元

雖然本港商廈市場仍未見起色，但卻有投資老手趁低吸納，其中久未入市的科達地產主席湯君明，上月底斥1100萬元購入中環皇后大道中58至60號振邦大廈全層單位。他回覆本報查詢時指出，對於今年商廈市場走勢，他以「不浮不沉」來形容，預計市况將持平，當市場上銀主盤進一步被吸納，市况才會轉佳。

稱商廈市場「不浮不沉」

振邦大廈屬乙級商廈。今次湯君明入市之單位，為振邦大廈中層全層，面積約1554方呎，上月底以1100萬元易手，呎價約7080元。新買家以Silverlite Company Limited作登記，公司股東及董事均包括湯君明等。湯君明回覆本報時又稱，他在該廈持有物業，對該廈熟識，有感該物業做價合理，故入市投資。物業原業主於1994年以800萬元購入，現以遺產貨形式售出，成交價較31年前升值300萬元或38%。

3COINS 7月進駐希慎廣場

另外，雖然市場出現結業潮，但部分舖位亦獲海外進軍本地品牌承接。其中YAICHI集團宣布，在日本備受國民歡迎的人氣雜貨店品牌3COINS，將首度進軍香港，全港首間旗艦店將於今年7月中進駐銅鑼灣希慎廣場。據該公司網頁資料，3COINS在港首個舖位，位於希慎廣場B2層B209B及B210至B212號舖。該舖位曾為超市Market Place by Jason租用，其後希慎把有關舖位分間成多個細舖出租。

 

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