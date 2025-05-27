稱商廈市場「不浮不沉」

振邦大廈屬乙級商廈。今次湯君明入市之單位，為振邦大廈中層全層，面積約1554方呎，上月底以1100萬元易手，呎價約7080元。新買家以Silverlite Company Limited作登記，公司股東及董事均包括湯君明等。湯君明回覆本報時又稱，他在該廈持有物業，對該廈熟識，有感該物業做價合理，故入市投資。物業原業主於1994年以800萬元購入，現以遺產貨形式售出，成交價較31年前升值300萬元或38%。

3COINS 7月進駐希慎廣場

另外，雖然市場出現結業潮，但部分舖位亦獲海外進軍本地品牌承接。其中YAICHI集團宣布，在日本備受國民歡迎的人氣雜貨店品牌3COINS，將首度進軍香港，全港首間旗艦店將於今年7月中進駐銅鑼灣希慎廣場。據該公司網頁資料，3COINS在港首個舖位，位於希慎廣場B2層B209B及B210至B212號舖。該舖位曾為超市Market Place by Jason租用，其後希慎把有關舖位分間成多個細舖出租。