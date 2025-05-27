永泰地產（0369）及萬科香港合作發展、位處沙田顯和里全新樓盤UNI Residence，早前已先後公布兩張共74伙單位價單。永泰地產執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，項目將於日內原價加推3號價單及公布首張銷售安排，落實周六作首輪開售，涉及約110伙。他又表示，雖然項目1房供應量較多，但不少買家查詢項目兩房戶，近日息口回落，租金靠穩，以及本地大學學位需求帶動住屋需求，料可吸引鄰近區內用家及長線投資者入市。
另中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，中美關稅戰緩和，加上近日拆息下跌，推動港人將定存資金轉投樓市，本月市場暫錄約2,000宗一手成交，較上月的1,100宗大幅增加，相信美聯儲在未來兩個月內，再有減息的利好消息。
此外，中原按揭董事總經理王美鳳指，該行為項目提供按揭優惠，全期按息低至H加1.3厘，封頂息率低至P減2厘 (P現為5.5厘)，按揭成數最高達9成，年期長達30年。她表示，以今天1個月拆息0.6厘計，實際按息低至1.9厘，較5月初市場H按息3.5厘大幅下降1.6厘，以30年還款期計，每月供款減少達19%。另中原地產亦為UNI Residence的新界東買家提供置業大禮，由開售日起至6月30日，若持有新界東現有租約經中原購入項目一手單位的首10名買家，可獲贈一年「港鐵東鐵及屯馬綫全月通」成人票2張，優惠總值約12萬元。
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