連同原來的折扣優惠，該批單位平均折實實呎19,531元，入場單位為THE HENLEY第三期3A座1樓E室，實用238方呎，屬開放式間隔，原定價640.1萬元，減價後最新定價528.1萬元，連同即供等12.5%優惠後，最新折實價462.08萬元，折實實呎19415元。至於呎價最平單位則為THE HENLEY第二期1座7樓J室，實用414方呎，1房連衣帽間間隔，原定價1025.4萬元，減價後最新定價846萬元，折實740.3萬元，折實實呎17880元。發展商同時公布銷售安排，該批80伙將於本周六端午節當日以先到先得形式發售。

整個THE HENLEY系列分3期發展，共提供1184個單位，2021年推出至今，累沽634伙，合共套現約71.4億元，平均每伙成交價約1126.6萬元，平均成交實價約28,437元，項目現餘約550個單位待售。

其他報道

專才2.45萬租愉景新城3房 預付一年租涉逾29萬

曉峰閣2房1838萬連車位沽 實呎逼2.4萬今年新高

元朗本月114宗二手成交 超上月全月

內地專才2.68萬租柏傲莊兩房戶

內地生3.1萬租現崇山3房戶 預付一年租涉逾37萬

滶晨首批招標沽17伙均呎4萬 套現逾10億

嘉湖本月34宗成交 超上月三成

湯君明購中環商廈 呎價7080元

紀惠沽跑馬地舖 海嘯貨仍蝕37% 近期連售兩舖均損手 3個月沽逾6億貨