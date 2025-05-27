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HENLEY餘貨減價17.5% 端午節先到先得發售80伙

雖然近日樓市稍見好轉，不過，仍有發展商減價出售餘貨。恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，旗下啟德THE HENLEY第一期、第二期及第三期，今公布最新價單及銷售安排，涉及80伙精選單位，最新價單定價較原先減價17.5%，當中包括18伙開放式，50伙一房連衣帽間，12伙三房連儲物房。

連同原來的折扣優惠，該批單位平均折實實呎19,531元，入場單位為THE HENLEY第三期3A座1樓E室，實用238方呎，屬開放式間隔，原定價640.1萬元，減價後最新定價528.1萬元，連同即供等12.5%優惠後，最新折實價462.08萬元，折實實呎19415元。至於呎價最平單位則為THE HENLEY第二期1座7樓J室，實用414方呎，1房連衣帽間間隔，原定價1025.4萬元，減價後最新定價846萬元，折實740.3萬元，折實實呎17880元。發展商同時公布銷售安排，該批80伙將於本周六端午節當日以先到先得形式發售。

整個THE HENLEY系列分3期發展，共提供1184個單位，2021年推出至今，累沽634伙，合共套現約71.4億元，平均每伙成交價約1126.6萬元，平均成交實價約28,437元，項目現餘約550個單位待售。

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