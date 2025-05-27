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綠建會綠色產品認證計劃2.0正式啟動  產品類別增至32個

為鼓勵建造業界採購更環保的建材，建造業議會伙拍香港綠色建築議會於2019年開發「建造業議會綠色產品認證計劃」（下簡稱「認證計劃」），以此工具推動香港邁向低碳經濟轉型。

「建造業議會綠色產品認證計劃2.0啟動禮」昨日假建造業零碳天地舉行，活動邀得發展局副局長林智文擔任主禮嘉賓，與建造業議會主席何安誠教授工程師，以及香港綠色建築議會主席張天祥博士一同參與啟動儀式，見證「建造業議會綠色產品認證計劃2.0」正式啟動。

是次活動於現場及線上匯聚逾600位政府官員、業界領袖、發展商、承建商、物料製造商及可持續發展倡議者，祝賀香港綠色建築發展邁進新里程。

認證計劃推出以來，已有逾1,000個來自不同界別的產品成功獲得認證，由於社會對綠色建材的需求與日俱增，認證計劃升級至「2.0版」，認證產品類別由過往28個新增至32個，新設類別包括光伏模組、預製混凝土組件、地板材料及通用綠色產品，並設立五大可持續發展標籤：「碳足跡」、「環境影響」、「創新智能」、「產品性能」及「資源消耗」，確保認證產品符合可持續發展標準，以便業界更了解產品資料。

計劃中獲得認證的產品，不僅符合嚴格的環保與可持續發展標準，更有助於發展商滿足綠建環評（BEAM Plus）等綠色建築認證要求。業界採用獲認證的建材，既可有效減少對環境的影響，亦能在日益重視可持續發展的市場中取得競爭優勢。

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