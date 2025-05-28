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中原陳永傑：官方樓指下月或回落 惟樓價已近見底

對差估署公布最新樓價指數，4月私宅售價指數報285.7點，終止4個月連跌，按月回升0.4%，惟今年首4個月，樓價指數仍錄得1.21%跌幅，距離歷史高位低逾28%，另租金指數繼續向升，連升5個月，按月升0.31%

對此，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，4月樓價指數，具體反映3月至4月份二手成交市況，料受財政預算案將100元印花稅政策所帶動，激活樓市流通量，3月一手成交量升至約2400宗，創5個月新高，一手帶動二手，在成交量支持下，樓價指數得以止跌回升。

不過，4月美國總統特朗普，對全球大加關稅，市場觀望氣氛濃，5月份樓價指數或有機會再度回落。

陳續指，中美早前就關稅達成協議，本港拆息回落，供平過租明顯，令轉租為買或買樓收租的個案增加，加上市場普遍預期6月份聯儲局或減息，相信可為樓市起新一輪提振作用。他預期，5月一手成交可達2300宗，較4月升逾一倍，即使下月公布的差估署指數或會回落，但在多方利好因素支持下，相信樓價已離見底不遠。

租金方面，繼續受惠於政府積極引入專才的政策，租金繼續跑羸樓價，連升5個月。雖然美國總統下逐客令，不准哈佛大學取錄海外留學生，但不排除可吸引更多高材生來港就學，對香港租賃市場帶來進一步支持。況且，於息口回落，租金向升的誘因下，收租客入市將更積極。

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