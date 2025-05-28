陳又指，4月份樓價出現反彈屬超乎預期的理想表現，因反映3月下旬至4月上旬的實際市況並不樂觀，當時關稅戰一度越演越烈，並於5月初時令環球股市出現骨牌式急挫。陳相信，月內樓價強勢部分原因是受100元印花稅擴至樓價400萬元物業所刺激，令入市轉趨積極，業主叫價亦相應企硬所致。

陳海潮又相信，5月中下旬關稅戰緩和及拆息回落的即市實況，要待6月份的樓價指數才能實際反映出來，屆時6月份樓價升幅有機會擴大至0.8%，而次季樓價料錄得1.15%的升幅，帶動整個上半年樓價跌幅收窄至0.42%左右。

上半年租金料累升2.14%

租金指數走勢方面，陳海潮認為強勢將會持續，差估署最新數字顯示2025年4月份租金指數按月升幅擴大至0.31%，錄193.7點，除連升5個月共0.94%外，亦為近4個月最大單月升幅，並創近7個月高位。展望後市，踏入5月份，租務已進一步起動，成為暑假旺季的前哨，預料未來兩月，即5月及6月，按月租金料分別再升0.5%及1%，帶動次季租金看升1.82%，而上半年料可累升2.14%。

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