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淘寶家居實體新分店跨海進駐銅鑼灣 最快第四季開業

尖沙嘴中港城開業短短三個月的 PapaHome 淘寶家具實體店，市場消息指，由於市場反應及營運表現遠勝預期，遂加快業務擴展步伐，已落實及簽約開設第二間實體分店，選址為銅鑼灣，新店預計最快今年第四季開業。

據悉，PapaHome 淘寶家具實體今次選擇跨海到銅鑼灣區，主要由於銅鑼灣為香港傳統的零售購物中心，區內更雲集不少跨國企業品牌進駐，為彰顯及配合阿里巴巴的國際化的發展策略，公司希望透過是次開設香港第二間分店，將中國的高品質商家推向國際市場，利用香港作為其全球擴展的跳板、開拓業務，進一步推動集團全球化的供應鏈能力、履約能力與消費者服務能力。

是次租用的新店達3層逾萬呎，儘管香港的零售業前景不明確，PapaHome 淘寶家具實體店仍願意逆勢擴張，反映香港傢具零售市場有巨大的發展潛力。據知，在過去三個月，約超過 35 萬人次的香港顧客已經到訪過尖沙咀的 PapaHome 淘寶家具實體店，彰顯了該店的 OMO（Online－Merge－Offline）模式發展成功，相信是次擴張，有望促進香港零售市場的整體發展。 

資料顯示，PapaHome 淘寶家具實體店開業三個月吸引了 35  萬人次到訪，即約 5% 港人已到訪過 PapaHome 淘寶家具實體店。市傳該店首日業績達到600萬元，加強了PapaHome淘寶家具實體店對業務發展前景的信心。

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