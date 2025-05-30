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唐家成7000萬沽趙苑洋房 25年賺4680萬 屋苑連錄二手成交 破3年來交投冰封局面

近月豪宅市場交投活躍，就連部分過往交投疏落的豪宅屋苑，亦連錄二手成交。其中過往3年均未有買賣的薄扶林趙苑一期，市場消息指出，新近接連錄得兩宗洋房二手買賣，其中一幢由港交所（0388）主席唐家成持有後排雙號洋房，最新以約7000萬元易手，唐持貨25年帳面勁賺4680萬元或約兩倍。

唐家成接受本報查詢時並無否認沽出物業，又指「私人事不作評論，你自己睇登記（即土地註冊處登記）啦」；而對於樓市前景，他亦不作評論。位於薄扶林域多利道的趙苑，由3期物業組成，早於1977年落成的第1期，由11座洋房組成，包括一幢由項目發展商卓能集團（0131）主席兼執行董事趙世曾自住的大屋，其餘10幢則分後排A型（共6幢）及前排B型（共4幢）。另外項目第2、3期則屬中低密度分層單位，共設有約65伙，分別於2002至2011年落成。雖然趙苑屬區內知名豪宅，去年底卓能集團成立36周年，趙世曾舉行聖誕派對，更邀得內地女星「范爺」范冰冰出席，范冰冰當時更被大宅海景吸引，大讚趙苑豪華氣派，不過趙苑二手交投一向疏落，若單計1期洋房部分，2022至2024年均未有二手成交，而過往10年內亦僅得約7宗二手買賣。

「的士招」碧瑤灣遺產貨4500萬易手

不過，屋苑近期連錄兩宗洋房成交，其中A型雙號洋房，實用3114方呎，4房雙套間隔，最新以約7000萬元售出，實呎22,479元。資料顯示，單位由唐家成2000年以2320萬元購入，持貨約25年，帳面獲利4680萬元或約兩倍。同屋苑另一幢由外籍人士持有的A型雙號洋房，實用同為3114方呎，上月底則以6000萬元售出，實呎19,268元，即唐家成所售洋房較同類成交價高約17%。原業主則於1999年2080萬元購入，帳面獲利約3920萬元或1.9倍。另外，有「的士招」之稱的已故豪宅投資者招友全，在世前購入多伙豪宅，其相關人士不時出售物業。市場消息指出，薄扶林碧瑤灣48座極高層戶，實用2488方呎，4房1套間隔，新近以約4500萬元售出，實呎18,087元，較對落一層同面積單位2015年成交價4700萬元仍低200萬元或4%。物業原由「的士招」於2003年以835萬元購入，及後成為遺產貨，期內帳面升值3665萬元或近4.4倍。

St. Andrew's Place銀主貨3328萬放售

不過，市場再有豪宅淪為銀主盤。第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，最新獲銀主委託出售上水St. Andrew's Place雙號屋，實用3344方呎，連3373方呎花園，意向價約3328萬元，實呎僅9952元。業主原於2011年以5200萬元購入，現放售價較14年前購入價低1872萬元或36%。

明報記者

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