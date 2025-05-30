雖然5月新盤交投市況不俗，但具體反映5月5日至11日二手市況的中原城市領先指數CCL，最新報135.16點，按周跌0.79%；中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，是次跌幅，為10周即約兩個半月以來最大，而CCL連跌2周共1.13%，失守136點，屬2016年8月後次低，僅略高於今年財政算案前的134.89點低位。