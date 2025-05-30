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CCL錄兩個半月最大跌幅失守136點 今年樓價跌1.8%

雖然5月新盤交投市況不俗，但具體反映5月5日至11日二手市況的中原城市領先指數CCL，最新報135.16點，按周跌0.79%；中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，是次跌幅，為10周即約兩個半月以來最大，而CCL連跌2周共1.13%，失守136點，屬2016年8月後次低，僅略高於今年財政算案前的134.89點低位。

事實上， CCL仍處逾8年半低位未變，在2016年8月底水平徘徊，2025年樓價暫時累跌1.80%；指數較較2021年8月191.34點歷史高位，跌29.36%。

另外，反映大型屋苑價的CCL Mass報136.20點，按周跌0.75%；CCL(中小型單位)報134.96點，按周跌0.77%；豪宅方面，CCL(大型單位)報136.16點，按周跌0.93%。

上述CCL Mass、CCL(中小型單位)、CCL(大型單位)齊跌兩周，分別累跌0.76%、1.00%及1.73%，三大指數續於2016年8月底水平。

四大分區樓價方面，則三跌、一持平。港島CCL Mass報134.16點，按周跌1.17%，終止兩周連升；九龍CCL Mass報133.59點，按周跌1.26%，跌幅10周以來最大，連跌兩周共1.37%。新界方面，新界東CCL Mass報150.77點，按周跌0.15%；惟新界西CCL Mass報123.74點，按周無升跌。

 

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