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一手向隅客回流二手 十大屋苑周末12宗急升3倍

周末端午節連周日兩日假期，十大屋苑交投明顯回升。中原地產統計，十大屋苑周末兩日錄12宗成交，按周急升3倍。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期新盤銷情理想，市場上利好消息增加，步入供平過租的時代，買家入市信心明顯增加，大多對樓市前景樂觀預測，部份一手向隅客開始回流二手，放盤業主亦願提供合理議價空間，令二手交投反彈。

其中沙田第一城佔4宗，是十大屋苑周末交投最旺的屋苑。中原地產分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城周末錄4宗成交，平均實呎12137元，屋苑最新錄40座中層E室，實用面積284方呎，2房間隔，以380萬元易手，實呎13380元。原業主2007年112萬元購入，持貨約18年，帳面獲利268萬元或2.4倍。

中原地產首席分區營業經理盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島周末錄2宗成交，打破上周末冰封悶局，其中9座中層G室，實用面積742方呎，3房間隔，以995萬元易手，實呎13410元，原業主2010年636萬元購入，帳面獲利359萬元或56%。

此外，美聯物業分行統計，周末兩日十大屋苑同錄約12宗成交，較上周末8宗回升約50%，重回雙位數。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，5月份在發展商積極推盤，而且資金湧現，本港拆息下跌，加上供平過租情況及租金回報上升等帶動下，吸引不少用家及投資客入市，而剛過去的周末更有新界全新盤接力登場，以及九龍市區新盤減價重推，連同餘貨盤，周末一手交投表現理想，二手屋苑交投表現亦向好，市民仍然積極在二手市場尋找筍盤，週末二手睇樓氣氛亦不俗。市場憧憬美國有望本月中減息，對樓市進一步有利，而預期6月份不乏新盤部署推售， 一手仍然主導，並有望錄得2,000宗成交，二手交投量則在現水平維持。

 

 

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