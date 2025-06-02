恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，利奧坊‧首隅下周將進入交樓程序，及開放現樓示範單位予公眾參觀，今日以原價加推全新6號價單，涉及25個1房戶，最快本周末開售，而今日開放予傳媒參觀的2個天際特色戶，亦計劃於短期內推出招標。

對於近日市況，韓家輝指，不論新盤或貨尾，近期市場反應均不俗，反映剛需強勁，加上拆息持續回落，可減輕供樓人士負擔，相信下半年樓市會穩定發展，而恒地（二）部下半年有機會推出灣仔活道項目及利奧坊第6期；至於與其他發展商合作的項目包括土瓜灣庇利街，及啟德承豐道18號項目。

恒基物業代理副總經理李菲茹表示，全新推出的25個單位，實用252方呎至285方呎，價單定價547.2,萬至626.5萬元，呎價20,838元至23,115元；以最高7%折扣優惠計算，折實價508.89萬至582.64萬元，折實呎價由19,379元至21,497元。

其中最低折實售價單位為12樓C室，實用262方呎，折實售價508.89萬元，實呎19423。

利奧坊•首隅至今累售125伙，佔可供發售單位85%，套現逾7億元。而整個利奧坊1至5期共2298伙，至今共售出2141伙，佔93%，套現逾132億元，佔可供發售單位約98%。

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