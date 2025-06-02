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紀惠15億放售舂坎角華翠海灘別墅  4個月減價5億元

紀惠集團近月積極放售多個物業，其中今年2月叫價約20億元放售的舂坎角海天徑3至7號華翠海灘別墅，早前推出市場放售後，接獲不少查詢，業主最新委任仲量聯行以要約形式放售，截止日期為7月29日。

仲量聯行香港主席曾煥平表示，項目推出至今，吸引本港主流發展商研究，亦有部份老牌家族有興趣，物業2月份時叫價約20億元，業主因應市況調整叫價，最新意向價約15億元。換言之，項目最新叫價較4個月前大減5億元或25%。曾又指，項目屬南區罕有大型地皮，而現有物業亦可供新買家持有收租，發展商購入後可先用作收租，到市況好轉才考慮重建。

湯文亮：「減吓債」

資料顯示，紀惠早於1998年起收購該物業，至2016年成功統一業權，總收購價約2億元。紀惠集團行政總裁湯文亮早前接受本報查詢時指，集團因應銀行要求降低借貸比例，集團正積極放售物業，並指「減吓債」，現時「個個都做緊」。

該物業於1977年落成，現由12個分層單位及18座洋房組成，總實用面積約55,914方呎，12個A型分層單位的實用面積均為1,469方呎，12座B型洋房實用面積1,872方呎，至於6座C型洋房實用面積均為2,637方呎。物業將以「現狀」連租約及／或許可證（如有）出售，目前，12個分層單位中有8間持有租約，4間交吉；18座洋房中有14座連租約，4座交吉。而項目佔地約10.2萬方呎，可建樓面約57,375呎，根據赤柱分區計劃大綱核准圖編號(S/H19/16)，物業現址劃為「住宅（丙類）」用地，該物業可重建為3層獨立屋（連一層開敞式停車間）。

 

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