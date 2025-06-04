香港憑藉其特殊的地理位置和成熟的金融生態系統，大大增加其吸引力，帶動超大規模數據中心及企業的需求。世邦魏理仕香港顧問及交易服務—工業及物流部執行董事黎尚文表示，香港作為亞太數據中心流量的重要入口，即使面臨土地和電力供應的挑戰，仍然吸引著投資者的高度關注，尤其是來自AI和雲端服務供應商的需求將引領下一波的發展浪潮。

報告又指，香港數據中心市場的主要需求來自中國內地和本地的IT服務供應商、電子商務平台以及銀行機構，而隨著新加坡市場的可用空間日益有限，部分租戶正考慮將香港作為替代選擇，然而香港市場亦正面臨供電及竣工日程日益增加的壓力，或會影響數據中心的選址及投資策略。世邦魏理仕亞太區研究部主管蔡詠嘉表示，未來AI的廣泛應用及市場對雲端服務的依賴將繼續推動亞太地區數據中心市場的發展，吸引大量投資者；日本、韓國和澳洲等成熟市場仍是主要增長點，而新加坡因供應有限，租金預計將進一步上升。

報告亦預計，未來三年內亞太地區的數據中心供應量預計將翻倍，但由於電力供應不足和缺乏支援人工智能的基建設施，可能導致到2028年出現15至25千兆瓦的電力缺口，而AI和雲端服務的快速普及化正推動對下一代數據中心的需求。

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