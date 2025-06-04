文章日期：2025年6月4日 18:02
除元朗區外，荃灣區租務交投亦見暢旺。中原高級分區營業經理林恩信表示，荃灣上月共錄得165宗租賃成交，當中28宗來自荃灣西海之戀，屋苑最新錄租賃成交，位於9座中層D室，實用508方呎，兩房間隔，以月租2.4萬元租出，實用呎租約47.2元，較2023年舊租2.1萬元上升逾14%。業主2017年5月781萬元一手買入，租金回報約3.7厘。林氏指，市場租盤短缺，加上區內兩房單位供應少而需求大，料同類單位租金將上升。
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