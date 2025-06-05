會所的設計和擺設充滿年輕時尚感，擁有101件有本地藝術家設計的藝術品；室內、室外均有大量作為共享空間用途的座椅，配合usb等充電設備，方便住客在家遙距工作。此外，「Garden Club」設有不少特別設施，包括有兩大獨立派對大屋「悠樂聚匯」、「星耀聚匯」，戶外配置私人泳池和燒烤設備，適合住戶舉辦花園婚禮和生日會等。

「電競天下」引入6 組模擬賽車駕駛設備，住戶可以組隊遊玩或比賽；另設卡拉OK房、鋼琴房、麻雀房，供住客休暇之用。

此外，會所擁有約2.2萬方呎兒童相關設施，當中包括逾6米高的大型跨層滑梯「雲霄天梯」、室內遊樂場「北歐童樂園」、戶外空中飛索、兒童攀石牆及運動設施等，供住戶享受親子時光。WeSpire Living Limited副董事總經理朱啟明表示，暑假將臨，團隊將會舉辦夏日水上嘉年華和約40個工作坊，希望住戶可享受暑假。