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多相丨NOVO LAND會所設施多元 動靜皆宜

新地（0016）發展的屯門兆康大型屋苑NOVO LAND ，今日向傳媒開放住客會所NOVO Resorts第3期最新落成的部分設施；會所由「Poolside Club」、「Garden Club」、 「Skywalk」3部分組成，連公用花園等總面積約40萬方呎，共提供88項設施。

會所的設計和擺設充滿年輕時尚感，擁有101件有本地藝術家設計的藝術品；室內、室外均有大量作為共享空間用途的座椅，配合usb等充電設備，方便住客在家遙距工作。此外，「Garden Club」設有不少特別設施，包括有兩大獨立派對大屋「悠樂聚匯」、「星耀聚匯」，戶外配置私人泳池和燒烤設備，適合住戶舉辦花園婚禮和生日會等。

「電競天下」引入6 組模擬賽車駕駛設備，住戶可以組隊遊玩或比賽；另設卡拉OK房、鋼琴房、麻雀房，供住客休暇之用。

此外，會所擁有約2.2萬方呎兒童相關設施，當中包括逾6米高的大型跨層滑梯「雲霄天梯」、室內遊樂場「北歐童樂園」、戶外空中飛索、兒童攀石牆及運動設施等，供住戶享受親子時光。WeSpire Living Limited副董事總經理朱啟明表示，暑假將臨，團隊將會舉辦夏日水上嘉年華和約40個工作坊，希望住戶可享受暑假。

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