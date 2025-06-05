上述資助計劃下第6個獲批的青年宿舍項目，由東華三院與香港小輪合作推出、命名為東華‧南昌匯；項目位處深水埗通州街280號，提供最多676個宿位。

東華三院為項目注入「縱向型青年社區」概念，期望青年租戶，除可享有自住空間外，亦可在共享空間與其他租戶互動，從而建立社交網絡；項目另一特點是透過推出V-Mile計劃，鼓勵青年租戶，積極參與東華三院認可的增值活動及社區服務，或自發組織活動，以促進個人才能發展、培養身心素養以及建立正確的價值觀等。

民青局表示，為回應青年對自住空間的期望，本屆政府除繼續透過青年宿舍計劃，全數資助非政府機構，在未盡其用的土地上興建青年宿舍外，亦在2023年擴大計劃，資助非政府機構租用合適酒店和旅館轉作青年宿舍；本屆政府大力推動青年宿舍項目，計劃下已推出的青年宿舍，連同此東華三院項目，宿位數目由本屆政府接任時約80個，大幅增加到目前超過3700個。

東華‧南昌匯為資助計劃下，第3個位於九龍的項目，鄰近港鐵站，周邊匯聚文化創意產業，特色商店和食肆林立。民青局亦將在毗鄰的南昌社區中心、通州街臨時街市，設置「連青人網絡」的實體互動平台，為青年人提供額外活動空間，預期將與青年宿舍項目產生協同效應。

映岸曾於2022年上載樓書，由恒基物業代理負責銷售；翻查資料，映岸提供262伙，實用面積由261至573方呎，涵蓋開放式至3房連儲物房共6種戶型。