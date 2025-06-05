香港創新基金主席黃永光表示，感謝政府和各合作伙伴多年來的支持，培育創科人才。今屆獲得更多學校的響應及支持，有超過3,000名師生踴躍參加，他們的付出和努力展現新一代創科發展的熱情和希望。今年參賽作品水平很高，結合人工智能及多元科技應用，涵蓋了不同領域，從解決日常生活難題、扶助弱勢社群，以至推動可持續發展。

香港創新基金一直鼓勵從小培養創科精神，自2021年起主辦年度項目香港創科展，多年來獲得政府、大專院校、科研機構及不同界別伙伴的支持，提供啟發年輕人創意思維的重要平台，而「小學組」、「初中組」及「高中組」各組別的金獎得獎隊伍，有機會遠赴瑞士參與「日內瓦國際發明展」擴闊國際視野。本年度的參與學校、師生及作品的數目均為歷屆之冠，共接獲來自300間本地及國際學校提交近600份作品，報名師生總人數突破3,000人。

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