由香港創新基金主辦、創新科技及工業局作為支持政策局、以及信和集團與香港檢測和認證局為策略伙伴的第四屆香港創科展，將於本月28至29日假香港會議展覽中心舉行，今年主題為「大想頭 齊創新」，來自全港中小學的120隊入圍師生隊伍將展示他們融合人工智能等多元科技應用的創意發明，並競逐各個創科奬項。屆時現場更設有與創科教育相關的活動，五大「互動專區」讓一家大細玩盡趣味盎然的遊戲。
香港創新基金主席黃永光表示，感謝政府和各合作伙伴多年來的支持，培育創科人才。今屆獲得更多學校的響應及支持，有超過3,000名師生踴躍參加，他們的付出和努力展現新一代創科發展的熱情和希望。今年參賽作品水平很高，結合人工智能及多元科技應用，涵蓋了不同領域，從解決日常生活難題、扶助弱勢社群，以至推動可持續發展。
香港創新基金一直鼓勵從小培養創科精神，自2021年起主辦年度項目香港創科展，多年來獲得政府、大專院校、科研機構及不同界別伙伴的支持，提供啟發年輕人創意思維的重要平台，而「小學組」、「初中組」及「高中組」各組別的金獎得獎隊伍，有機會遠赴瑞士參與「日內瓦國際發明展」擴闊國際視野。本年度的參與學校、師生及作品的數目均為歷屆之冠，共接獲來自300間本地及國際學校提交近600份作品，報名師生總人數突破3,000人。
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