中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，二手樓市氣氛略為回暖，成交有所增加，CCL終止2周連跌，守住135點水平。惟中美局勢未明，買家繼續入市筍盤為主，而且發展商積極低價推售多個新盤及減價促銷貨尾，相信短期二手樓價反覆尋底未變。CCL距離第二季目標133點，現時相差2.59點或1.91%。

事實上，CCL仍處於逾8年半低位，在2016年8月底水平徘徊。財案後11周CCL升0.52%，2025年樓價暫時累跌1.49%。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位跌0.20%，較2021年8月191.34點歷史高位跌29.14%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌5.20%。另反映大型屋苑樓價的CCL Mass報136.64點，按周升0.32%。CCL(中小型單位)報135.42點，按周升0.34%。豪宅方面，CCL(大型單位)報136.46點，按周升0.22%。三大指數齊結束2周連跌輕微回升，繼續於2016年8月底水平徘徊。