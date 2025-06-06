踏入6月，具體反映5月12日至5月18日市況的中原城市領先指數CCL，最新報135.59點，按周升0.32%，終止2周連跌，是5月12日中美同意互降關稅並暫緩90天，13日H按實際按息跌穿3厘，14日及18日西沙SIERRA SEA第1B期首輪及次輪價單即日沽清當周市況。
中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，二手樓市氣氛略為回暖，成交有所增加，CCL終止2周連跌，守住135點水平。惟中美局勢未明，買家繼續入市筍盤為主，而且發展商積極低價推售多個新盤及減價促銷貨尾，相信短期二手樓價反覆尋底未變。CCL距離第二季目標133點，現時相差2.59點或1.91%。
事實上，CCL仍處於逾8年半低位，在2016年8月底水平徘徊。財案後11周CCL升0.52%，2025年樓價暫時累跌1.49%。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位跌0.20%，較2021年8月191.34點歷史高位跌29.14%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌5.20%。另反映大型屋苑樓價的CCL Mass報136.64點，按周升0.32%。CCL(中小型單位)報135.42點，按周升0.34%。豪宅方面，CCL(大型單位)報136.46點，按周升0.22%。三大指數齊結束2周連跌輕微回升，繼續於2016年8月底水平徘徊。