發展商指，今批單位包括129伙2房戶、4伙3房戶及5伙4房戶，實用455至1,261方呎，定價1062.9萬至4655.9萬元，折實850.3萬至3724.7萬元，折實實呎18,688至29,538元。今輪將分4組銷售，包括X、S、A及B組，其中X組為招標購入面向深水灣大宅買家提名之合資格買家，每個買家有兩個提名權，每個提名權可買1伙；S組買家最少購買2伙指定單位或最少3伙，最多可購8伙；而A組買家可購最少1伙指定單位或最少2伙，最多可購4伙；B組買家可購1至2伙。

另項目新推19伙同於周六標售，包括9伙2房戶連平台、2伙3房戶及8伙4房戶，實用408至1,261方呎。另項目過去7個招標日，共售出35個單位，合共套現逾18億元， 每伙平均成交價逾5,000萬元，平均呎價逾3.8萬元。