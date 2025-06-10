事實上，同區亦有同由新地發展的小欖帝濤灣，樓齡約26年，提供約856伙。上述項目申請地點位於屯門大欖涌丈量約份第385約多個地段及毗連政府土地，毗鄰為香港海關學院，地盤面積約65.8萬方呎，申請人以總發展地積比率2.107倍發展，包括私人住宅發展、平整土地作興建村屋、以及預留作提供公用設施。

02年獲批建1560伙 現申放寛地積比

住宅發展將以地積比2.03倍展發展，興建7座樓高6至23層（於一層地庫以上）的住宅大樓、以及17幢2層高洋房，最高建築物高度為不超過84米（主水平基準以上，下同），合共提供2,670個住宅單位，平均面積約437方呎，涉約116.75萬方呎；另興建村屋的樓面涉約16.79萬方呎。項設有零售及商業設施、以及有蓋私人交通停車處，樓面約5.06萬方呎，換言之，整個項目總樓面約138.6萬方呎。

項目早於2002年已獲批出規劃申請，當時獲准建13座住宅大廈，提供1,560個住宅單位，屬分層發展項目，對比之下，新發展方案興建住宅大廈的數目，比早前獲批的住宅大廈座數減少6幢，樓層方面由獲批的最高18層，增至現時最高的23層。另項目加入洋房發展元素，申建17幢洋房，而整個項目住宅供應，則增加1,110伙或71%至2,670伙，總樓面由2002年獲批的110.8萬方呎，增加約25.1%至138.6萬方呎。

申請人表示，擬議發展切合政府增加房屋供應的政策，而掃管笏及屯門東地區的基礎建設已有所提升，擬議發展可釋放申請用地的發展潛力。申請人亦提到，將負責興建／改建鄉村道路、前往黃屋村及殯葬區的行人通道。