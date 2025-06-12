致富證券25萬租西洋菜南街舖

另資料顯示，旺角西洋菜南街70號地舖，面積約1800方呎，獲致富證券以月租25萬元租用兩年，呎租約139元，兩年租金支出600萬元。翻查資料，上述商舖在2014年零售高峰時，曾獲化妝品連鎖零售商卓悅（0653）以月租75萬元、呎租417元，租用3年後至2017年離場，屬該舖最高租金，即致富證券現時租金較高峰時低67%。商舖上手租客為手機用品店，月租約21萬元、呎租117元，即致富較上手租金高4萬元或19%。

世邦魏理仕指出，中環亞畢諾道2號Ovolo Central全幢，以公開要約形式按現狀交吉或以售後租回形式出售，要約截止日期為7月3日。據悉物業現時市值約3.15億元，較業主2002年購入價4838萬元高5.5倍。物業地盤面積約1748方呎，總建築面積則約26,202方呎，現有41間客房，以市值3.15億元計，每間房價格約768萬元。