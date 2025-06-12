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永亨銀行馮氏家族5550萬入市玫瑰新邨

近日豪宅交投活躍，部分老牌家族人士入市，其中永亨銀行馮氏家族，上月以5550萬元購入東半山老牌豪宅屋苑玫瑰新邨一個3房戶。不過，同區肇輝臺嘉苑一個3房戶，則以1398萬元售出，原業主持貨約6年，連使費料實蝕約五成。

上述玫瑰新邨單位，位於C座高層2室，實用2090方呎，3房3套間隔，上月5550萬元售出，實呎26,555元，買家以EVER STRATEGY LIMITED作登記，公司股東及董事均包括馮鈺聲（FUNG YUK SING MICHAEL），為永亨銀行創辦人兼慈善家馮堯敬次子，他亦曾為永亨銀行主席。

資料顯示，單位原於1973年以350萬元購入，及後成為遺產貨，現帳面升值5200萬元或近15倍。

肇輝臺嘉苑3房1398萬沽 6年實蝕五成

不過，同區另一老牌屋苑、肇輝臺嘉苑則錄大幅蝕讓，單位為B座低層B3室，實用1158方呎，3房1套間隔，上月以1398萬元連車位售出，實呎12,073元，原業主2019年2500萬元購入，現帳面蝕讓1102萬元或44%，連使費料實蝕約1250萬元或約五成。

此外，代理消息稱，鰂魚涌君豪峰極低層A室，實用234方呎，屬開放式間隔，最新以約385萬元易手，實呎16,453元，為屋苑首次有單位以低於400萬元成交，屬屋苑新低。

原業主2018年約576萬元一手購入，帳面蝕讓191萬元或約33%，惟原業主當年購入時須付樓價15%「辣稅」，故連使費料實蝕約280多萬元或49%。

三湘沽伊利莎伯大廈單位 37年多賺6倍

另市場消息指，銅鑼灣伊利莎伯大廈A座中高層A4室，以763萬元售出，實用698方呎，實呎10,931元，單位原由三湘有限公司1988年105萬元購入，2003年195萬元轉讓至HENFORD INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED名下，該公司股東為三湘集團有限公司，董事包括三湘集團董事兼總經理唐愷及財務總監蔣岳峰。若與1988年購入價比較，今次三湘沽貨帳面獲利658萬元或6倍多。

 

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