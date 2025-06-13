楊指出，CCL連續3周企穩於135點水平，CCL距第二季目標133點，相差2.57點或1.9%，而CCL仍處逾8年半低位未變，在2016年8月底水平徘徊，2025年樓價暫時累跌1.50%；指數較2021年8月191.34點歷史高位，下跌29.15%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌5.21%。

反映大型屋苑樓價的CCL Mass報136.73點，按周升0.07%；CCL(中小型單位)報135.51點，按周升0.07%；CCL Mass、CCL(中小型單位)齊升2周，分別累升0.39%及0.41%，兩大指數同樣繼續於2016年8月底水平徘徊。

豪宅方面，CCL(大型單位)報135.89點，按周跌0.42%，指數屬2016年8月底後、逾8年半新低。

四區樓價則二升二跌。港島CCL Mass報133.40點，按周跌0.97%；新界東CCL Mass報150.79點，按周跌0.85%。

九龍CCL Mass報134.00點，按周升0.69%，結束3周連跌；新界西CCL Mass報125.98點，按周升0.95%，連升2周共1.81%。

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