據悉，滶晨過去7日累收逾4500張入票，以首輪銷售計，超額認購近32倍。

大手客擬斥逾7000萬購入8伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目擁鐵路優勢，對上車客及投資者具吸引力，預料落成後呎租約70元起，租金回報達4厘，料今日可一Q清枱。他亦透露，該行最大手客擬斥資約7000至8000萬元購入8伙兩房戶。

美聯物業住宅部行政總裁布少明則表示，該行有大手客擬斥約3,000萬至4,000萬元購入3至4個單位，用作自住及長線投資之用。

據項目銷售安排，X組為曾購入招標單位之買家，每名買家有兩個提名權，每個提名權可買1伙；S組買家最少購買兩伙指定單位或最少3伙，最多可購8伙；而A組買家可購最少1伙指定單位或最少兩伙，最多可購4伙；B組買家可購一至兩伙。

滶晨今日發售的138伙，間隔屬兩房至4房戶，實用455至1261方呎，折實價850萬至3724萬元、折實均呎2.1萬元，市值約15.25億元。