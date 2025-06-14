moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

滶晨今公開發售138伙  售樓處人頭湧湧

港島大型焦點新盤、由新世界（0017）牽頭發展的黃竹坑港島南岸第5A期滶晨，今日首輪以價單形式推售138伙，是次銷售分4組銷售，包括X、S、A及B組，X、S及A組買家將已於率先揀樓，不少買家一早抵達項目售樓處排隊等候，現場人頭湧湧，場面熱鬧。

據悉，滶晨過去7日累收逾4500張入票，以首輪銷售計，超額認購近32倍。

大手客擬斥逾7000萬購入8伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目擁鐵路優勢，對上車客及投資者具吸引力，預料落成後呎租約70元起，租金回報達4厘，料今日可一Q清枱。他亦透露，該行最大手客擬斥資約7000至8000萬元購入8伙兩房戶。

美聯物業住宅部行政總裁布少明則表示，該行有大手客擬斥約3,000萬至4,000萬元購入3至4個單位，用作自住及長線投資之用。

據項目銷售安排，X組為曾購入招標單位之買家，每名買家有兩個提名權，每個提名權可買1伙；S組買家最少購買兩伙指定單位或最少3伙，最多可購8伙；而A組買家可購最少1伙指定單位或最少兩伙，最多可購4伙；B組買家可購一至兩伙。

滶晨今日發售的138伙，間隔屬兩房至4房戶，實用455至1261方呎，折實價850萬至3724萬元、折實均呎2.1萬元，市值約15.25億元。

 

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款