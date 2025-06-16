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市況回暖 利嘉閣廖偉強：下半年樓價看升5%

踏入年中，隨拆息低企、關稅戰紓緩，利嘉閣地產回顧上半年樓市走勢，並看好下半年表現。利嘉閣總裁廖偉強認為，下半年整體樓市交投在利好因素影響，如美國有機會減息、企業來華投資下將更熱鬧，一手成交可升近一成半至10,000宗，全年總數料約1.88萬宗，料較2024年全年約1.62萬宗，按年升16%；二手成交全年料將較2024年錄約3.22萬宗，按年`升18%至3.8萬宗，全年總體私宅成交預估升至5.68萬宗，較去年增長17%。

樓價則有望止跌回升，中小型住宅全年料升3%至5%，豪宅料升約2%；租金方面，受惠海外專才來港，中小型住宅租金下半年料升3%，全年升逾5%；豪宅租金下半年升2%，全年升約3.5%。

利嘉閣地產董事胡栢榮表示，雖然中美貿易摩擦一度影響市場氣氛，但未對本地剛性需求，構成實質衝擊；截至6月12日，整體私宅買賣宗數已達23,449宗、成交額1,985億元，預計上半年將錄26,804宗及2,104億元，分別較去年下半年升16%及1.4%，成交量創下七個半年度新高。

一手市場受惠於印花稅調整及細價盤湧現，暫錄7,918宗，預計上半年成交8,837宗，按半年升24%，惟總成交額下滑至約779億元，為近三個半年度最低；二手市場則穩中向好，暫錄15,531宗，預估上半年錄17,967宗及1,324億元，按半年分別升12%及17.4%，實現量價同升。

樓價方面，截至4月中小型住宅樓價指數報287.2點，較去年底跌1.1%，預期上半年跌幅可收窄至0.5%，豪宅料跌約1.6%；租金在專才需求增加下上揚，中小型住宅、及豪宅上半年分別料升2.1%與1.5%。

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