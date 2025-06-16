該報告又稱，優質租賃供應緊張，加上旺季臨近，進一步推高租金水平。市場湧現多宗矚目成交，包括港島南區及Mount Nicholson的高端住宅租賃，反映高端市場需求殷切。與此同時，性價比高的地區如南昌及啟德亦吸引年輕家庭及專業人士進駐。隨著5月至8月傳統租賃旺季來臨，加上「高才通計劃」持續吸引人才來港，該公司預計，今年全年租金漲幅約5%，市場前景樂觀。

第一太平戴維斯研究及顧問諮詢部董事湯卓軒表示，在亞洲專業人士和回流外籍人士的需求推動下，香港的租賃市場展現出強勁的增長動力，而有限的高品質供應和強勁的需求推動了租金的上漲，預計旺季期間租金將穩步增長。第一太平戴維斯香港住宅服務部董事李寶芳則指，核心地段如西半山及西九龍的租賃成交持續活躍，反映租戶對交通便利及生活配套的重視。隨著家庭租戶為子女升學部署及高才通申請者陸續抵港，中端市場亦將受惠於需求增長。

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