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第一太平戴維斯：回流客推動租金上揚 今年全年租金升5%

住宅租金升勢持續強勁。第一太平戴維斯最新發表香港住宅租賃市場報告指，香港住宅租賃市場今年首表現強勁，延續過去5個月的升勢，季度環比增長0.94%，同比更錄得3.64%的顯著升幅，主要受亞洲專業人才及回流外籍人士的強勁需求所帶動，尤其是來自內地、新加坡、印度及歐洲的租戶群體。

該報告又稱，優質租賃供應緊張，加上旺季臨近，進一步推高租金水平。市場湧現多宗矚目成交，包括港島南區及Mount Nicholson的高端住宅租賃，反映高端市場需求殷切。與此同時，性價比高的地區如南昌及啟德亦吸引年輕家庭及專業人士進駐。隨著5月至8月傳統租賃旺季來臨，加上「高才通計劃」持續吸引人才來港，該公司預計，今年全年租金漲幅約5%，市場前景樂觀。

第一太平戴維斯研究及顧問諮詢部董事湯卓軒表示，在亞洲專業人士和回流外籍人士的需求推動下，香港的租賃市場展現出強勁的增長動力，而有限的高品質供應和強勁的需求推動了租金的上漲，預計旺季期間租金將穩步增長。第一太平戴維斯香港住宅服務部董事李寶芳則指，核心地段如西半山及西九龍的租賃成交持續活躍，反映租戶對交通便利及生活配套的重視。隨著家庭租戶為子女升學部署及高才通申請者陸續抵港，中端市場亦將受惠於需求增長。

 

 

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