英皇地產旗下ONE JARDINE'S LOOKOUT，地盤呈等腰三角形，讓戶型間隔時以層層推進的「退台式」建築佈局，並在轉角位以弧形勾勒綫條，讓建築物融入周遭翠綠山巒，亦加強採光度。

澄天單位採中空玻璃設計，有效令室內達到隔熱、隔音及保溫功能，而露台「三合一」設計為住戶提供實用與美觀兼備的工作桌面。

Hubexo Asia Awards屬東南亞地產建築業界備受認可的年度獎項，今年以全新品牌「Hubexo」登場，其中「香港十大地產發展商」獎項，按發展商過去一年旗下建築項目在推動可持續發展及綠色建築評級上的表現，選出當地最傑出的發展商。

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