近年先後發展跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT、香港仔澄天等樓盤的英皇地產，於日前舉行的「Hubexo Asia Awards2025」(前稱為 BCI Asia Awards)頒獎典禮，再蟬聯「香港十大地產發展商」（Hubexo Asia Top 10 Developers Award）；英皇國際副主席楊政龍表示，很榮幸再度獲選為Hubexo Asia 香港十大地產發展商，反映英皇地產出品的住宅及工商等不同類型物業，於設計、建設、落成品質，以至市場推廣、銷售服務等各個範疇上，均備受業界及市場肯定，未來將嘗試於物業發展加入可持續發展元素，以履行企業社會責任。
英皇地產旗下ONE JARDINE'S LOOKOUT，地盤呈等腰三角形，讓戶型間隔時以層層推進的「退台式」建築佈局，並在轉角位以弧形勾勒綫條，讓建築物融入周遭翠綠山巒，亦加強採光度。
澄天單位採中空玻璃設計，有效令室內達到隔熱、隔音及保溫功能，而露台「三合一」設計為住戶提供實用與美觀兼備的工作桌面。
Hubexo Asia Awards屬東南亞地產建築業界備受認可的年度獎項，今年以全新品牌「Hubexo」登場，其中「香港十大地產發展商」獎項，按發展商過去一年旗下建築項目在推動可持續發展及綠色建築評級上的表現，選出當地最傑出的發展商。
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