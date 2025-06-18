明報記者 趙頌明

攝影 盧曼盈

DOUBLE COAST分為3期發展，其中DOUBLE COAST I由兩座組成，為第3座、5座、提供361伙，位置上靠近中海外發展的維港1號；標準戶型涵蓋開放式至3房1套戶型、另設特色單位，實用面積265至1275方呎，今期約八成屬一房、兩房戶。

約八成單位屬一房兩房設計

景觀方面，第3座（高座）向東單位，望九龍灣內海、海濱長廊一帶；向北單位除望九龍灣內海外，亦可瀏覽屋苑泳池及園林；向南單位主要望啟德空中花園。至於第5座（低座），位處項目前端，屬低密度單位，主要望九龍灣內海、海濱長廊景，部分單位可望屋苑戶外泳池、園林景。

設計靈感源自悉尼海濱生活

今次介紹的全新現樓示範單位，為第3座28樓D室，兩房連儲物房設計，實用面積477方呎、連38方呎「三合一」露台。單位設計以悉尼海岸式生活為靈感，採用典雅柔和的米白色主調，呈現都市海濱魅力。

單位景觀開揚，可觀賞九龍灣內海、啟德海濱長廊、屋苑園林、泳池等四重景致；單位客、飯廳分明，並以長方形設計，長約7.5米，闊2.6米，空間充裕。至於開放式廚房，設特長工作枱面，當中樓盤所有標準單位均全數選用德國品牌Miele的煮食爐具、蒸焗爐，令烹飪備餐更得心應手。

儲物房位於大門入口左面，可靈活作為衣帽間等用途；兩間睡房與大廳景觀同向，主人房間隔方正實用，放置衣櫃及牀頭櫃，仍具三邊落牀空間。

會所兼備戶外室內恆溫泳池

DOUBLE COAST I住客會所命名為「CLUB SYDNEY」，連同園林面積逾7.9萬方呎，設有5個主題區域，設施包括50米戶外泳池、約20米室內恆溫泳池，以及全層逾8400方呎的Wellness Centre。

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