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永義學生公寓「THE QUAD 森里」招租  雙人房月租6800元起

再有發展商進軍學生宿舍市場，由永義（1218）持有、位於紅磡漆咸道北470至478號項目，發展為學生宿舍，並名命為「THE QUAD森里」，提供200個房間，現開始招租，海景雙人房月租約6,800元(一人計)起，租金包括水電費及wifi等。

永義國際主席兼首席行政總裁官可欣表示，森里為集團旗下首個專才學生公寓項目，屬集團開拓之全新業務發展；永義今次與留學生長租公寓運營商iRENT集團合作，目前開始接受入住申請，海景雙人房月租約6,800元(一人計)起，首批租戶可望今年8月入住。

官可欣續指，政府積極吸納內地專才，並在施政報告中提出打造「留學香港」品牌，吸引更多海外及內地留學生來港深造，集團看好專才學生對優質公寓的需求；為響應政府積極推動的搶人才計劃，及「留學香港」策略，集團決定拓展專才學生公寓業務，並將持續進一步拓展相關業務。

iRENT CEO許沛文表示，集團將多年來在學生社區營運、服務流程的優化經驗注入項目，確保從空間設計、到日常管理都符合學生需求。

森里將於6月20日（周五）舉辦公寓開放日，屆時現場參加者可參觀現場之示範單位，同時可享專屬租房優惠。森里位於漆咸道北470至478號，樓高29層，提供近200個房間，設一人、及二人房間隔，設有多款戶型供選擇，包括瑧品套房、尊享套房、雲汐海景套房、雲汐海景雙人房、奢享海景套房、瑆玥海景套房，房間設齊全家電及家俬，廚衛設施，並附收納空間。

項目內亦設有不少公共空間，如室內迷你籃球場、健身瑜伽房、戶外休閒區等。

 

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