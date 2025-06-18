上述12伙低座特色戶，包括5個低座頂層連天台特色戶，實用面積307至494方呎，天台面積258至397方呎；7個低座連平台特色戶，實用面積由307至494方呎，平台面積159至339方呎。其中第8座6樓E單位，屬2房連儲物室及開放式廚房單位，實用面積494方呎 ，天台397方呎；第8座6樓A單位，屬2房連儲物室及開放式廚房單位，實用面積491方呎 ，天台390方呎。

至於唯一的高座特色戶為第6座30樓A單位，屬4房2套及工作間連洗手間單位， 亦是全盤面積最大單位，實用面積1,426方呎， 戶外空間包括550方呎平台、479方呎天台。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，MIAMI QUAY II共提供571伙，而旗下啓德跑道區樓盤年初至今共售出285伙，套現逾40.8億元。

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